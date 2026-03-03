Трамп заявил о готовности США к «бесконечной войне»
Президент США раскритиковал Байдена и заявил о мощных арсеналах США.
Президент США Дональд Трамп опубликовал резонансное заявление в своей социальной сети Truth Social, заявив, что Соединённые Штаты располагают беспрецедентными запасами вооружений и способны вести войну «фактически бесконечно», передает корреспондент BAQ.KZ.
«Запасы боеприпасов Соединённых Штатов — среднего и выше среднего уровня — никогда не были больше или качественнее. Как мне сообщили сегодня, у нас практически неограниченный запас этих вооружений. Войны могут вестись “вечно” и очень успешно, используя только эти ресурсы — которые лучше, чем лучшие образцы вооружения других стран», — написал он.
Говоря о высокотехнологичном вооружении, Трамп отметил, что США располагают «хорошими запасами», однако не в полной мере достигли желаемого уровня.
«На самом высоком уровне у нас есть хороший запас, но мы ещё не там, где хотели бы быть. Значительное количество высококлассного вооружения хранится для нас в зарубежных странах», — заявил президент США.
В своей публикации Трамп также подверг резкой критике бывшего главу государства Джо Байден, обвинив его администрацию в передаче Украине крупного объёма военной помощи без должного восполнения американских арсеналов.
«Сонный Джо Байден тратил всё своё время и деньги нашей страны, отдавая всё П.Т. Барнуму (Зеленскому!) Украины — на сотни миллиардов долларов. И пока он так щедро раздавал суперсовременное вооружение бесплатно, он даже не позаботился о его замене», — написал Трамп.
Он также подчеркнул, что в свой первый президентский срок «восстановил американскую армию» и продолжает усиливать военную мощь страны.
«Соединённые Штаты укомплектованы и готовы к большой победе!» — резюмировал Трамп.
Официальной реакции со стороны действующей администрации США на момент публикации не последовало.
