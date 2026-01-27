В подразделениях видов Вооружённых сил и родов войск Казахстана в соответствии с планом боевой подготовки прошло слаживание отделений, экипажей и расчётов, передает BAQ.KZ.

Основной целью мероприятий стало достижение согласованных действий личного состава и повышение уровня подготовки младших командиров в управлении подчинёнными.

Занятия проводились под руководством опытных командиров и инструкторов в учебных классах, на полигонах и аэродромах с практическим применением штатного вооружения и военной техники. Особое внимание уделялось соблюдению мер безопасности.

Военнослужащие отработали вопросы тактической, тактико-специальной и специальной подготовки, а также элементы связи, разведки, инженерного и военно-медицинского обеспечения. Отдельный акцент был сделан на совершенствование навыков стрельбы, вождения боевых и специальных машин и физической подготовки.

На завершающем этапе подразделения выполнили боевые стрельбы в дневное и ночное время, а в ходе контрольных тактических занятий проверен уровень обученности личного состава.

Отмечается, что слаживание является важным этапом повышения боеспособности Вооружённых сил и направлено на совершенствование боевой выучки и эффективное выполнение поставленных задач. Всего к подготовке было привлечено около 7 тысяч подразделений.