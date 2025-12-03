В Казахстане выросла доля отечественных препаратов из списка жизненно важных, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения, передает BAQ.KZ. По данным Минздрава, сегодня 37% таких лекарств выпускаются внутри страны. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что это повышает устойчивую доступность медикаментов для граждан и укрепляет национальную лекарственную безопасность.

Крупные казахстанские фармпроизводители продолжают стабильно поставлять препараты в рамках ГОБМП и ОСМС. Для выхода на международные рынки ключевым фактором становится развитие регуляторной системы. По итогам оценки ВОЗ Казахстан получил высокие показатели по восьми ключевым индикаторам и движется к подтверждению третьего уровня зрелости — максимального для развивающихся стран.

Официальное признание статуса ожидается в первой половине 2026 года. Одновременно в стране создаётся современный лабораторный комплекс, который усилит контроль качества лекарств и поможет отечественным производителям закрепиться на глобальных рынках.