По оценкам экспертов, в 2022 году около 7,1 миллиона новых случаев рака – 37% – были связаны с факторами, которых можно было избежать. Авторы подчеркивают, что эти данные демонстрируют огромный потенциал профилактики в снижении глобального бремени заболевания.

Табакокурение остается ведущей предотвратимой причиной рака, на него приходится 15% всех новых случаев. На втором месте находятся инфекции – они вызывают 10% новых диагнозов. На третьем – употребление алкоголя, ответственное за 3% случаев.

Почти половина предотвратимых случаев рака в мире связана с тремя видами заболевания: раком легких, желудка и шейки матки. Рак легких преимущественно обусловлен курением и загрязнением воздуха, рак желудка – инфекцией Helicobacter pylori, а рак шейки матки – вирусом папилломы человека.

По словам руководителя Программы ВОЗ по контролю над раком доктора Андре Ильбави, это первый глобальный анализ, показывающий масштаб влияния предотвратимых факторов и позволяющий государствам и людям принимать более эффективные меры для снижения риска.

Исследование выявило значительные различия между мужчинами и женщинами. Среди мужчин предотвратимые факторы объясняют 45 процентов новых случаев рака, тогда как среди женщин – 30. Основные факторы риска у мужчин – курение, инфекции и алкоголь, тогда как у женщин – инфекции, курение и высокий индекс массы тела.

Региональные различия также оказались существенными. Среди женщин доля предотвратимых случаев варьировалась от 24 процентов в Северной Африке и Западной Азии до 38-и в странах Африки к югу от Сахары. Среди мужчин показатели колебались от 28 процентов в Латинской Америке и Карибском регионе до 57-и в Восточной Азии. Эти различия отражают неодинаковый уровень воздействия поведенческих, экологических и инфекционных факторов, а также различия в социально‑экономическом развитии, национальных политиках профилактики и возможностях систем здравоохранения.

Авторы исследования подчеркивают, что эффективные стратегии профилактики должны учитывать местный контекст и включать меры по контролю за продажей табака и алкоголя, вакцинацию против ВПЧ и гепатита B, улучшение качества воздуха, повышение безопасности рабочих мест, а также создание условий для здорового питания и физической активности.