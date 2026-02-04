ВОЗ: до 40 процентов случаев рака можно предотвратить
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Четыре из десяти случаев заболевания раком в мире можно предотвратить. Об этом говорится в новом глобальном анализе Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака, передает BAQ.KZ.
По оценкам экспертов, в 2022 году около 7,1 миллиона новых случаев рака – 37% – были связаны с факторами, которых можно было избежать. Авторы подчеркивают, что эти данные демонстрируют огромный потенциал профилактики в снижении глобального бремени заболевания.
Табакокурение остается ведущей предотвратимой причиной рака, на него приходится 15% всех новых случаев. На втором месте находятся инфекции – они вызывают 10% новых диагнозов. На третьем – употребление алкоголя, ответственное за 3% случаев.
Почти половина предотвратимых случаев рака в мире связана с тремя видами заболевания: раком легких, желудка и шейки матки. Рак легких преимущественно обусловлен курением и загрязнением воздуха, рак желудка – инфекцией Helicobacter pylori, а рак шейки матки – вирусом папилломы человека.
По словам руководителя Программы ВОЗ по контролю над раком доктора Андре Ильбави, это первый глобальный анализ, показывающий масштаб влияния предотвратимых факторов и позволяющий государствам и людям принимать более эффективные меры для снижения риска.
Исследование выявило значительные различия между мужчинами и женщинами. Среди мужчин предотвратимые факторы объясняют 45 процентов новых случаев рака, тогда как среди женщин – 30. Основные факторы риска у мужчин – курение, инфекции и алкоголь, тогда как у женщин – инфекции, курение и высокий индекс массы тела.
Региональные различия также оказались существенными. Среди женщин доля предотвратимых случаев варьировалась от 24 процентов в Северной Африке и Западной Азии до 38-и в странах Африки к югу от Сахары. Среди мужчин показатели колебались от 28 процентов в Латинской Америке и Карибском регионе до 57-и в Восточной Азии. Эти различия отражают неодинаковый уровень воздействия поведенческих, экологических и инфекционных факторов, а также различия в социально‑экономическом развитии, национальных политиках профилактики и возможностях систем здравоохранения.
Авторы исследования подчеркивают, что эффективные стратегии профилактики должны учитывать местный контекст и включать меры по контролю за продажей табака и алкоголя, вакцинацию против ВПЧ и гепатита B, улучшение качества воздуха, повышение безопасности рабочих мест, а также создание условий для здорового питания и физической активности.
Самое читаемое
- Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей
- Серик Сапиев займется подготовкой к летним XX Азиатским играм
- Ипотека без послаблений: что ждёт рынок жилья Казахстана в 2026 году
- Раимбек Баталов стал внештатным советником Президента
- В Астане раскрыли дерзкую схему с фиктивными промокодами на 473 млн