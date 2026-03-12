В Астане начала работу миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященная реализации Плана ускоренных действий по борьбе с ожирением, передает BAQ.kz. Итогом встречи станет разработка национальной «дорожной карты» по профилактике и лечению избыточной массы тела.

Главная цель миссии - сформировать систему мер, которая позволит внедрить современные методы профилактики и лечения ожирения в систему первичной медико-санитарной помощи.

Актуальность проблемы подтверждают последние исследования. По данным STEPS-2024, 58% взрослого населения Казахстана имеют избыточную массу тела, а 22,4% граждан страдают клинической формой ожирения.

Не менее серьезная ситуация наблюдается и среди детей. Согласно исследованию COSI (2020), избыточный вес выявлен у 20,6% детей в возрасте от 6 до 9 лет, а ожирение - у 6,6%.

Работа миссии проводится во исполнение поручения Правительства по разработке комплексного плана, направленного на снижение распространенности ожирения и формирование здоровой пищевой среды.

Открывая мероприятие, вице-министр здравоохранения Алия Рустемова подчеркнула, что проблема имеет не только медицинский, но и социально-экономический характер.

«Ожирение - это не просто медицинская проблема, а глобальный вызов общественному здравоохранению и экономике, требующий единой национальной политики ускоренных действий. Наша задача - адаптировать проверенные международные инструменты под наши приоритеты, фокусируясь на здоровом питании населения, налоговой политике и доступности медицинской и профилактической помощи», - сказала она.

Представители ВОЗ также заявили о готовности поддержать Казахстан в реализации комплексных мер.

«В Казахстане мы вместе с партнёрами выстраиваем всесторонний подход: от мер по снижению доступности сладких напитков и защиты детей от агрессивного маркетинга до обучения врачей и внедрения современных методов лечения. Наша общая цель - существенно уменьшить распространенность ожирения и связанных с ним заболеваний», - отметил представитель ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла.

В числе предлагаемых мер - введение налогов на сахаросодержащие напитки, ограничение маркетинга вредных продуктов, ориентированного на детей, а также внедрение фронтальной маркировки на упаковках продуктов, которая поможет потребителям лучше ориентироваться в составе пищи.

Одновременно планируется модернизировать систему медицинской помощи на уровне первичного звена. Врачи общей практики пройдут обучение методике так называемых «кратких вмешательств», позволяющей выявлять риски ожирения на ранних стадиях и своевременно помогать пациентам.

Итогом трехдневной миссии станет подготовка и утверждение практической «дорожной карты» с конкретными сроками реализации и ответственными структурами.

Ожидается, что реализация этого плана до 2030 года позволит создать устойчивую систему профилактики ожирения и сформировать более здоровую пищевую среду для населения Казахстана.