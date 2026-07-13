Случаи рака вырастут во всем мире, говорится в докладе ВОЗ

Резкий рост случаев рака прогнозирует Всемирная организация здравоохранения к 2050 году. Неутешительную статистику из нового доклада организации приводит The Guardian. По оценкам, онкологические заболевания разовьются у каждого пятого жителя планеты.

В той или иной степени болезнь затронет 92% населения планеты – либо из-за собственного диагноза, либо из-за диагноза близкого родственника. В организации отмечают, что, несмотря на значительный научный прогресс в борьбе с раком, в мире сохраняется устойчивое неравенство в доступе к профилактике, диагностике и лечению. Эксперты организации призвали правительства финансировать онкологическую помощь от профилактики и диагностики до лечения и ухода за пациентами.

В богатых странах 85% пациентов с раком молочной железы или онкологическими заболеваниями детского возраста проживают не менее пяти лет после постановки диагноза. В бедных странах этот показатель составляет менее 30%, говорится в докладе.

"В странах с доходом ниже среднего доступны от 9% до 54% из 20 приоритетных противораковых препаратов ВОЗ. Жителям же богатых государств доступны от 68% до 94% таких лекарств. При этом в 23 государствах вообще нет учреждений лучевой терапии", - говорится в публикации.

Показатели диагностики были ниже в странах Африки к югу от Сахары, чем в более богатых регионах, но смертность от рака была непропорционально высокой. Кроме того, две трети стран не включают лечение онкологии в программы всеобщего медицинского страхования. Из-за высокой стоимости терапии в некоторых регионах до 90% пациентов вынуждены прекращать лечение. Глобальный опрос выявил, что среди пациентов и их родственников широко распространены финансовые трудности и проблемы с психическим здоровьем, а люди, ухаживающие за больными, часто сталкиваются с высокой нагрузкой.

При этом около 40% новых случаев рака связаны с факторами риска, на которые можно воздействовать. Среди них употребление табака и алкоголя, инфекции и избыточный вес. Среди положительных тенденций ВОЗ отметила снижение употребления табака, развитие национальных программ борьбы с раком и возможность в будущем ликвидировать рак шейки матки как массовое заболевание.

Сейчас ежегодно в мире регистрируют около 20,6 миллионов случаев рака и 10 миллионов смертей от него. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число новых случаев приблизится к 35 миллионам.