ВОЗ предлагает запретить ароматизаторы в вейпах и пластиковые фильтры
Сегодня, 02:31
107Фото: vesti.kg
В Женеве стартовала конференция Всемирной организации здравоохранения, на которой обсудили меры по борьбе с курением, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Среди предложений — запрет на ароматизаторы в электронных сигаретах и пластиковые фильтры в обычных сигаретах.
В организации отмечают, что вкусовые добавки, вроде мармеладных мишек или сладкой ваты, привлекают молодежь к никотину, формируя долгосрочный рынок для табачной индустрии. Кроме того, пластиковые фильтры создают экологическую проблему: ежегодно выбрасывается около 4,5 трлн окурков.
