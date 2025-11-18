В Женеве стартовала конференция Всемирной организации здравоохранения, на которой обсудили меры по борьбе с курением, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Среди предложений — запрет на ароматизаторы в электронных сигаретах и пластиковые фильтры в обычных сигаретах.

В организации отмечают, что вкусовые добавки, вроде мармеладных мишек или сладкой ваты, привлекают молодежь к никотину, формируя долгосрочный рынок для табачной индустрии. Кроме того, пластиковые фильтры создают экологическую проблему: ежегодно выбрасывается около 4,5 трлн окурков.