28 июля во всём мире отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом — инфекцией, которая ежегодно уносит более 1,3 миллиона жизней и продолжает оставаться одной из крупнейших угроз глобальному здравоохранению, передает BAQ.KZ.

По данным ВОЗ, хроническими формами гепатита B и C страдают более 300 миллионов человек по всему миру. Несмотря на то, что заболевание можно предотвратить и эффективно лечить, барьеры в доступе к медицинской помощи по-прежнему мешают его полной ликвидации.

Казахстан уже не первый год занимает лидирующие позиции в Центральной Азии и странах СНГ по выполнению глобальной стратегии ВОЗ по элиминации вирусного гепатита С к 2030 году. В 2024 году в стране были достигнуты ощутимые результаты: более 400 тысяч граждан прошли исследование на выявление гепатитов B и C, свыше 30 тысяч взрослых пациентов получили современную противовирусную терапию.

Общее число пациентов, находящихся на диспансерном учете с диагнозом хронический вирусный гепатит, также выросло — с гепатитом B зарегистрировано более 33 тысяч человек, с гепатитом C — почти 36 тысяч. Это свидетельствует не столько о росте заболеваемости, сколько об улучшении системы выявления и диагностики, которая охватывает всё большее количество людей.

Нынешняя международная кампания под девизом "Борьба с гепатитом: разрушим преграды" подчеркивает важность комплексного подхода: необходимо устранить как социальные и информационные барьеры, так и институциональные ограничения, мешающие людям своевременно обращаться за медицинской помощью. Особенно актуальной темой остается профилактика рака печени, который часто развивается как последствие хронических гепатитов.

С 1998 года в Казахстане новорожденные получают первую дозу вакцины от гепатита B уже в родильном доме, что позволяет с раннего возраста защитить их от заражения. Сегодня страна располагает всеми необходимыми ресурсами для диагностики, лечения и профилактики гепатитов, включая доступ к современным препаратам, которые позволяют полностью излечиться от гепатита C.

Особое внимание уделяется информированию населения: в поликлиниках проводятся скрининговые исследования, организуются просветительские акции, распространяются материалы о профилактике, раннем выявлении и возможностях лечения. Минздрав Казахстана призывает каждого гражданина проявить ответственность за собственное здоровье — пройти тестирование и при необходимости получить лечение.

Гепатит — не приговор. Благодаря своевременной диагностике, вакцинации и современным методам терапии можно избежать тяжелых последствий, включая цирроз и рак печени. Казахстан продолжает уверенно двигаться к цели полной ликвидации гепатита и формированию общества, свободного от этой угрозы.