Всемирная организация здравоохранения объявила о сокращении 1 282 сотрудников из-за дефицита бюджета на 2026-2027 годы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Oxu.az.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выразив надежду на поддержку государств-членов для покрытия недостающего миллиарда долларов.

По словам главы организации, процесс реорганизации, связанный с принятием сокращённого бюджета, подходит к завершению и сейчас ВОЗ находится на финальном этапе переназначений. Гебрейесус отметил, что цель реформы - сохранить ключевые функции организации и согласовать кадровые ресурсы с финансовыми возможностями, минимизировав увольнения. Без оптимизации, по оценкам ВОЗ, под сокращение могли попасть почти 2 900 работников.

Снизить масштаб увольнений удалось двумя путями. Во-первых, 1 089 сотрудников покинули или покинут организацию естественным образом - из-за выхода на пенсию, завершения временных контрактов или перехода на другую работу. Во-вторых, около 600 должностей удалось сохранить благодаря увеличению взносов со стороны стран-членов.

Гендиректор призвал государства продолжить поддержку реформы и помочь закрыть бюджетный разрыв. Напомним, в мае 2025 года ВОЗ утвердила уменьшенный бюджет на 2026–2027 годы — 4,2 млрд долларов вместо изначально предложённых 5,3 млрд. Решение последовало после объявления США о выходе из организации. Вашингтон окончательно покинет ВОЗ в 2026 году, а уже с февраля 2025-го фактически остановил работу USAID, одного из ключевых доноров международных проектов.