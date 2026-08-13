ВОЗ выразила обеспокоенность изменениями в политике вакцинации детей в США

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность изменениями в американской политике иммунизации, предусматривающими сокращение числа рекомендованных детям прививок. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, новые подходы США не соответствуют многолетним научным данным о том, в каком возрасте дети наиболее уязвимы к инфекциям, когда вакцинация обеспечивает наиболее эффективную защиту и какое количество доз необходимо для формирования иммунитета.

Глава ВОЗ подчеркнул, что решения в сфере вакцинации должны приниматься на основе независимой и прозрачной оценки научных данных, а не под влиянием политических факторов.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий сокращение числа вакцин, рекомендованных детям на федеральном уровне, с 18 до 11. Документ также призывает рассмотреть возможность разделения комбинированной вакцины MMR против кори, паротита и краснухи на отдельные прививки. (reuters.com)

ВОЗ, в свою очередь, отмечает, что национальные календари вакцинации должны учитывать научные данные, эпидемиологическую ситуацию и особенности каждой страны. (cdn.who.int)