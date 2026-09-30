ВОЗ: за шесть лет от чумы умерли 423 человека

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 423 летальных исхода от чумы за период с 2019 по 2025 год.

Согласно отчету ВОЗ, за шесть лет 10 стран сообщили о подозрительных случаях заболевания. В шести из них были подтверждены случаи заражения чумой. Всего ВОЗ получила информацию о 3 847 подозреваемых случаях и 423 летальных исходах. Показатель летальности составил 11%.

В отчёте также отмечается рост смертности от холеры. В 2025 году этот показатель увеличился на 30%. Около 90% всех зарегистрированных случаев заболевания и смертей пришлось на Анголу, Бангладеш, Демократическую Республику Конго, Нигерию, Южный Судан, Судан и Йемен.

Наибольшая нагрузка пришлась на Африканский регион ВОЗ. По сравнению с 2024 годом число случаев холеры там выросло на 34%, а смертей — на 58%.

При этом мировое производство пероральных вакцин против холеры более чем удвоилось с 2022 по 2025 год — примерно с 30 млн до 80 млн доз в год. По данным ВОЗ, это значительно улучшило доступность вакцин.

Бактериальный менингит также остаётся серьёзной проблемой для стран от Сенегала до Эфиопии, где регулярно происходят вспышки заболевания. В 2025 году 24 из 26 стран региона сообщили ВОЗ о 21 526 предполагаемых случаях менингита и 971 летальном исходе. Показатель смертности составил 4,5%.