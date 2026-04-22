Восстановление региона Аральского моря не будет успешным без улучшения здоровья проживающих там людей, заявил региональный директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает BAQ.kz.

По словам эксперта, на протяжении десятилетий усилия по спасению Аральского моря были сосредоточены в основном на экологических мерах, тогда как последствия для здоровья населения оставались недостаточно учтенными.

«Ни один план восстановления региона Аральского моря не может считаться успешным, если он не помогает людям становиться здоровее», - подчеркнул Ханс Клюге.

Особенно остро последствия экологического кризиса ощущают женщины и дети. По данным ВОЗ, уровень анемии в регионе значительно превышает средние показатели по странам: среди детей он выше в 2,5 раза, среди женщин - в 2,7 раза. У беременных женщин ситуация еще сложнее - анемия наблюдается в 77% случаев.

Также фиксируется высокая распространенность заболеваний, связанных с ухудшением экологической обстановки. У женщин выявляются эндокринные и гинекологические нарушения, включая бесплодие и раннюю менопаузу, а у детей — повышенный риск нарушений развития и хронических заболеваний.

Эксперты связывают эти проблемы с длительным воздействием загрязненной среды - токсичной пыли, некачественной воды и деградированных почв, а также с последствиями изменения климата.

В ответ на эти вызовы запущена инициатива «Здоровое будущее региона Аральского моря», направленная на интеграцию вопросов здравоохранения в программы восстановления региона.

«Необходим устойчивый и скоординированный подход, который поставит здоровье людей в центр всех усилий», - отметил Клюге.

Инициатива предусматривает развитие систем мониторинга здоровья, улучшение качества воды и воздуха, а также усиление медицинской помощи населению. Особое внимание уделяется раннему выявлению заболеваний и предупреждению экологических рисков.

Подчеркивается, что решить проблему невозможно усилиями одной страны. Казахстан и Узбекистан намерены усилить сотрудничество, включая подписание меморандума о взаимодействии и создание совместных рабочих групп.

Кроме того, опыт Аральского моря рассматривается как предупреждение для других экологических проблем региона, включая обмеление Каспийского моря.

Эксперты отмечают, что успех международных инициатив будет оцениваться не количеством подписанных документов, а реальными изменениями в жизни людей.