В Астане возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса. ДТП произошло во время движения по маршруту — водитель не справился с управлением при выполнении манёвра и совершил наезд на опору информационного табло, передает BAQ.KZ.

В результате аварии пострадали пассажиры, которым была оказана медицинская помощь. Их точное количество и степень травм не уточняются.

Как сообщили в Департаменте полиции города, расследование проводится по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Назначена всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Автобусный парк №1, в чьем распоряжении находился автобус, выразил сожаление по поводу случившегося и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим пассажирам.

В сообщении парка уточняется, что водитель имеет более 15 лет опыта работы на пассажирском транспорте, а в Автопарке работает с 2020 года.

"В день происшествия водитель прошёл обязательный предрейсовый медосмотр и был допущен к выполнению маршрута, начав смену после выходного дня. Предприятие оказывает полное содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую информацию по инциденту", - говорится в сообщении.