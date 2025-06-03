Возбуждено уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса в Астане
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В Астане возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса. ДТП произошло во время движения по маршруту — водитель не справился с управлением при выполнении манёвра и совершил наезд на опору информационного табло, передает BAQ.KZ.
В результате аварии пострадали пассажиры, которым была оказана медицинская помощь. Их точное количество и степень травм не уточняются.
Как сообщили в Департаменте полиции города, расследование проводится по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Назначена всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Автобусный парк №1, в чьем распоряжении находился автобус, выразил сожаление по поводу случившегося и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим пассажирам.
В сообщении парка уточняется, что водитель имеет более 15 лет опыта работы на пассажирском транспорте, а в Автопарке работает с 2020 года.
"В день происшествия водитель прошёл обязательный предрейсовый медосмотр и был допущен к выполнению маршрута, начав смену после выходного дня. Предприятие оказывает полное содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую информацию по инциденту", - говорится в сообщении.
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