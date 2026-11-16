Воздух в центре Алматы проверили во время массового забега City Run

15 ноября в центре Алматы мобильная лаборатория Eco Almaty проверила качество воздуха во время забега City Run, который объединил 2 500 участников из 25 стран. Все измеренные показатели остались в пределах предельно допустимых норм.

Специалисты проводили замеры до, во время и после забега. Проверили концентрацию угарного газа (CO), диоксида азота (NO₂), пыли, сажи и озона. По результатам мониторинга превышений допустимых значений не зафиксировали.

Маршрут соревнований проходил через пилотную зону с низким уровнем выбросов (LEZ), которая действует в Алматы с 28 апреля. Решение о её постоянной работе с 2027 года примут по итогам пилотного проекта.

На время проведения City Run движение автомобилей по улицам, вошедшим в 10-километровую дистанцию, было ограничено.

Кроме того, фонд «Смелость быть первым» развивает экологические инициативы в рамках спортивных мероприятий. В 2026 году после стартов на переработку направили более 2,5 тонны отходов, а также собрали 4,4 тонны одежды для повторного использования.

Забег City Run прошёл при поддержке акимата Алматы.