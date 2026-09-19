Воздушная тревога и пожар у аэропорта: что происходит в Эр-Рияде

У международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде в субботу поднялся густой чёрный дым и были замечены языки пламени. Пожар произошёл спустя несколько часов после воздушной тревоги, объявленной в столице Саудовской Аравии. По данным AFP, журналисты агентства видели горящий объект топливной инфраструктуры государственной нефтяной компании Aramco рядом с аэропортом. Пожарные пытались справиться с огнём.

Причина возгорания официально пока не установлена. Накануне ночью жители Эр-Рияда получили предупреждения о возможной воздушной угрозе. Людей призвали оставаться в помещениях и держаться подальше от окон. Позже власти объявили отбой тревоги. Очевидцы рассказали AFP, что после объявления тревоги слышали взрывы. При этом саудовские власти пока не сообщили, связаны ли пожар и воздушная тревога между собой.

На фоне происшествия в аэропорту зафиксировали серьёзные перебои с авиасообщением. По данным FlightRadar24, часть рейсов задержали или отменили. Инцидент произошёл на фоне обострения конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. В последние недели группировка усилила атаки на саудовские города и объекты энергетической инфраструктуры.