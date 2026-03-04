Как заявила министр транспорта еврейского государства Мирьям Регев, она одобрила досрочное открытие воздушного пространства Израиля.

"Воздушное пространство будет открыто уже в среду вечером, но постепенно и в соответствии с директивами по безопасности", - отметила министр.