Воздушное пространство Израиля откроется в среду вечером
Сегодня 2026, 05:32
109Фото: Pixabay.com
Воздушное пространство Израиля вновь откроется в среду вечером при соблюдении мер безопасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ynet.
Как заявила министр транспорта еврейского государства Мирьям Регев, она одобрила досрочное открытие воздушного пространства Израиля.
"Воздушное пространство будет открыто уже в среду вечером, но постепенно и в соответствии с директивами по безопасности", - отметила министр.
Ранее СМИ сообщали, что Израиль рассматривает возможность постепенного открытия своего воздушного пространства до начала следующей недели.
