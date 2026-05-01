Воздушные шары с контрабандой сигарет упали в Польше

Три воздушных шара с контрабандными сигаретами упали недалеко от населенного пункта Ивкова на юге Польши, передает BAQ.KZ со ссылкой на TVP.

Полиция оцепила территорию предприятия, на которой упали шары. Их доставили в полицейский участок для экспертизы. Полицейские выясняют, откуда шары были запущены.

В конце апреля польские власти выявили группировку, которая доставила контрабандой несколько миллионов сигарет в Польшу с помощью более чем 160 воздушных шаров.

Польские власти оценили ущерб государству примерно в €1,4 млн. Главе группировки - гражданину Беларуси - предъявили обвинения.