Возгорание мебели привело к пожару в Павлодаре

В Павлодаре по улице Бухар Жырау произошло возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома.

Прибывшие сотрудники МЧС установили, что на первом этаже горят мебель и домашние вещи. В ходе тушения из соседней квартиры был спасён мужчина с инвалидностью.

Возгорание было оперативно локализовано и полностью ликвидировано. Распространения огня на другие помещения не допущено.

Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.