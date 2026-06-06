Возгорание мебели привело к пожару в Павлодаре

Был спасён мужчина с инвалидностью.

Сегодня 2026, 03:32
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 03:32
Сегодня 2026, 03:32
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Фото: Pixabay.com

В Павлодаре по улице Бухар Жырау произошло возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома.

Прибывшие сотрудники МЧС установили, что на первом этаже горят мебель и домашние вещи. В ходе тушения из соседней квартиры был спасён мужчина с инвалидностью.

Возгорание было оперативно локализовано и полностью ликвидировано. Распространения огня на другие помещения не допущено.

Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

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