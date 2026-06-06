Возгорание мебели привело к пожару в Павлодаре
Был спасён мужчина с инвалидностью.
Сегодня 2026, 03:32
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Сегодня 2026, 03:32Сегодня 2026, 03:32
72Фото: Pixabay.com
В Павлодаре по улице Бухар Жырау произошло возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома.
Прибывшие сотрудники МЧС установили, что на первом этаже горят мебель и домашние вещи. В ходе тушения из соседней квартиры был спасён мужчина с инвалидностью.
Возгорание было оперативно локализовано и полностью ликвидировано. Распространения огня на другие помещения не допущено.
Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.
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