Возгорание на линии LRT произошло в Астане

Сегодня 2026, 14:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадр из видео Сегодня 2026, 14:10
Сегодня 2026, 14:10
48
Фото: кадр из видео

В столичном районе Есиль на улице Сыганак произошло возгорание электрокабелей на путях легкорельсового транспорта.

После оперативного отключения электроснабжения специалистами LRT сотрудники МЧС незамедлительно приступили к тушению пожара. Возгорание было локализовано и полностью ликвидировано на площади около 1 погонного метра.

Для ликвидации очага возгорания использовался автономный ранцевый огнетушитель Vario Carbon.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства инцидента уточняются.

Самое читаемое

Наверх