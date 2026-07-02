Возгорание на линии LRT произошло в Астане

В столичном районе Есиль на улице Сыганак произошло возгорание электрокабелей на путях легкорельсового транспорта.

После оперативного отключения электроснабжения специалистами LRT сотрудники МЧС незамедлительно приступили к тушению пожара. Возгорание было локализовано и полностью ликвидировано на площади около 1 погонного метра.

Для ликвидации очага возгорания использовался автономный ранцевый огнетушитель Vario Carbon.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства инцидента уточняются.