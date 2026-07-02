Возгорание на линии LRT произошло в Астане
Сегодня 2026, 14:10
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Сегодня 2026, 14:10Сегодня 2026, 14:10
48Фото: кадр из видео
В столичном районе Есиль на улице Сыганак произошло возгорание электрокабелей на путях легкорельсового транспорта.
После оперативного отключения электроснабжения специалистами LRT сотрудники МЧС незамедлительно приступили к тушению пожара. Возгорание было локализовано и полностью ликвидировано на площади около 1 погонного метра.
Для ликвидации очага возгорания использовался автономный ранцевый огнетушитель Vario Carbon.
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В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства инцидента уточняются.
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