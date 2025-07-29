В урочище Кокмойын области Жетісу полностью потушили масштабный пожар сухой растительности, площадь которого составила 24 гектара, передает BAQ.KZ.

Борьбу с огнём вели подразделения МЧС Казахстана совместно с лесным хозяйством и специализированными службами.

Для тушения пожара использовали как наземные силы, так и авиацию — вертолёт "Казавиаспас" МЧС сбросил с воздуха 140 тонн воды, что сыграло ключевую роль в ликвидации огня, особенно в условиях труднодоступного горного рельефа с крутыми склонами и ущельями. Такие природные особенности существенно осложняли работу пожарных и спецтехники.

В операции также участвовали сотрудники РГП "Казавиалесоохрана", КНБ и Министерства информации и общественного развития. Благодаря слаженным действиям всех служб пожар был полностью локализован и ликвидирован, что предотвратило дальнейшее распространение огня и возможные последствия для природы и населения.