В Акмолинской области планируют построить новый маслоэкстракционный завод по переработке масличных культур. Проект реализует компания ТОО «Содружество Казахстан», передает BAQ.kz.

Будущее предприятие будет перерабатывать подсолнечник, рапс, сою и лен. Мощность завода составит около 3 тысяч тонн сырья в сутки, или примерно 1 млн тонн в год.

После запуска завод сможет производить до 300 тысяч тонн растительного масла ежегодно. Кроме того, будут выпускаться шрот и жмых — продукты переработки, которые широко используются в птицеводстве и животноводстве. Их объем может составить 400–500 тысяч тонн в год.

Реализация проекта займет от полутора до трех лет. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 76 млрд тенге.

Ожидается, что на новом предприятии будет создано около 400 рабочих мест.

По словам директора компании Александра Самойлова, завод станет важным объектом для переработки сельскохозяйственной продукции в регионе.

«Наш завод обеспечит регион качественным растительным маслом, а также побочными продуктами — шротом и жмыхом, которые востребованы в птицеводстве и животноводстве», — отметил он.

Планируется, что запуск предприятия поможет развивать переработку сельхозсырья в регионе и увеличит выпуск отечественной продукции.