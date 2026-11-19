В селах Алматинской области планируют строить медицинские объекты, обновлять дороги, проводить газ и развивать транспортную инфраструктуру. Среди наиболее крупных проектов рассматривается строительство аэропорта возле села Улькен, где должна появиться первая в Казахстане атомная электростанция. При этом в Жамбылском районе сохраняются проблемы с трехсменными школами и доступностью медицинской помощи.

В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание инфраструктуре сельских территорий.

«Мы будем держать на постоянном, особом контроле развитие сельских территорий, создавая необходимые условия для достойной жизни сельчан», - заявил Глава государства.

О планах развития Жамбылского района стало известно во время встречи акима Алматинской области Чингиса Аринова с местными жителями.

Аэропорт возле Улькена и новые производства

Отдельный план развития инфраструктуры подготовили для территории возле села Улькен, где планируется строительство первой атомной электростанции Казахстана.

Среди предложений строительство аэропорта, модернизация железнодорожной станции Кайратколь, благоустройство побережья озера Балхаш и выделение участков под гостиничный комплекс. Сроки и стоимость строительства аэропорта пока не названы.

Параллельно в районе развивают сельскохозяйственное производство. В селе Аксенгир началось строительство птицефабрики стоимостью 200 млрд тенге. Предприятие рассчитано на выпуск 120 тысяч тонн мяса птицы ежегодно и создание около 3 тысяч рабочих мест.

В Унгиртасском сельском округе уже работает молочная ферма на 400 голов, производящая ежедневно 4–5 тонн молока. Еще одна ферма строится в Аксенгире, ее готовность оценивается в 95%.

С начала года в районе запустили восемь производственных объектов малого и среднего бизнеса, где создано 263 рабочих места. По программе «Ауыл аманаты» профинансировали 36 проектов на 544,5 млн тенге.

Газ, дороги и медицинская помощь

Сейчас природным газом обеспечены 43 населенных пункта Жамбылского района. До конца 2026 года газ должен появиться у 294 жителей села Аркарлы.

Жители Копы подняли вопрос газификации своего населенного пункта. По информации районного акимата, в 2027 году села Коккайнар, Кызылсок и Копа планируют включить в программу газификации и приступить к подготовке проектной документации.

В Узынагаше реконструируют канализационные сети. После завершения работ к централизованному водоотведению смогут подключить 5 тысяч жилых домов и 100 административных и бюджетных зданий.

На ремонт дорог районного значения и сельских улиц в 2026 году выделили 3,2 млрд тенге. Работы охватывают 60,7 километра дорожного полотна.

В Улькене к декабрю намерены завершить строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в сутки.

Строительство медицинского объекта ожидают и жители села Касымбек. Сейчас им приходится ездить за помощью в районный центр. Проектная документация на амбулаторию на 25 посещений уже подготовлена, финансирование предполагается выделить в следующем году.

Для больницы Узынагаша планируется приобрести аппарат магнитно-резонансной томографии, который сможет обслуживать население численностью до 150 тысяч человек.

Пять школ работают в три смены

Одной из нерешенных проблем района остается нехватка учебных мест. Сейчас пять школ работают в трехсменном режиме.

Есть вопросы и к состоянию действующих зданий. Например, школа в селе Копа, построенная в 1963 году, нуждается в капитальном ремонте.

При этом в Узынагаше строят школу искусств, а в Таргапе возводят спортивный комплекс на 70 мест. В Каргалы и Шиене уже открыли Дома культуры на 350 и 150 мест соответственно.

Остается высоким спрос на жилье. В очереди на его получение в районе находятся 7 582 человека, около 4 тысяч из них относятся к социально уязвимым категориям населения.

За последние два года для нуждающихся приобрели 692 жилых помещения, из которых 319 уже введены в эксплуатацию.

На встрече жители поднимали и другие вопросы, включая качество дорог, состояние старых зданий, безнадзорных собак и необходимость строительства водохранилища.

По словам Чингиса Аринова, развитие сельской инфраструктуры будет идти поэтапно, с учетом потребностей каждого населенного пункта. Всего в Алматинской области насчитывается 368 населенных пунктов.