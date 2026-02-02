Планы по увеличению товарооборота между Казахстаном и Монголией до 500 млн долларов вновь оказались в центре внимания. Эта цель была обозначена на уровне глав государств, а теперь начала наполняться конкретным содержанием со стороны правительств двух стран. Однако остается открытым вопрос: насколько реалистично достичь таких объемов торговли в условиях логистических, рыночных и структурных ограничений. Корреспондент BAQ.KZ проанализировал ситуацию.

Что говорит Правительство

На днях заместитель Премьер-министра Республики Казахстан – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел встречу с заместителем Премьер-министра Монголии Хассуурийном Ганхуягом. В ходе переговоров Серик Жумангарин подчеркнул, что Монголия является важным партнером Казахстана в азиатском регионе. По его словам, двустороннее сотрудничество развивается на основе исторически сложившихся отношений взаимного уважения и доверия.

В правительственном сообщении отмечается, что ключевым фундаментом казахско-монгольского партнерства остается торгово-экономическое взаимодействие. Главами государств поставлена задача в среднесрочной перспективе довести объем взаимного товарооборота до 500 млн долларов.

Представители Правительства Казахстана выражают уверенность, что этой цели можно достичь за счет расширения номенклатуры взаимных поставок, развития кооперационных проектов, а также поэтапного устранения торговых и административных барьеров.

Текущая ситуация: $121,5 млн товарооборота

По данным Правительства, по итогам января–ноября 2025 года товарооборот между Казахстаном и Монголией составил 121,5 млн долларов, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть приходится на экспорт из Казахстана – 113 млн долларов, тогда как импорт из Монголии составил 8,6 млн долларов.

В структуре казахстанского экспорта преобладают табачные изделия, семена рапса, хлебобулочная и кондитерская продукция, продукты питания, масличные культуры, а также двигатели и продукция машиностроения. Из Монголии в Казахстан ввозятся мясо и мясные продукты, кашемир, обувь, ковры и изделия из шерсти.

Для наращивания объемов торговли казахстанская сторона планирует направить в Монголию торговую миссию. Ее цель – установление прямых деловых контактов, презентация индустриальных и специальных экономических зон, а также демонстрация экспортного потенциала страны.

Аграрный сектор и вакцины как точки роста

Отдельное внимание на встрече было уделено сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. Стороны обсудили перспективы увеличения экспорта казахстанской аграрной продукции, возможность размещения производств на территории Монголии, а также поставки ветеринарных вакцин.

В свою очередь заместитель Премьер-министра Монголии Хассуурийн Ганхуяг подчеркнул стратегическую значимость Казахстана для своей страны и выразил уверенность в активизации двустороннего взаимодействия уже в текущем году. Он также заявил о заинтересованности в создании совместной рабочей группы для выявления и устранения нетарифных барьеров.

Отсутствие общей границы: логистика как главный тормоз

Экономист, финансовый консультант R-Finance Арман Байганов считает, что ключевым ограничением для роста товарооборота остается отсутствие общей сухопутной границы между Казахстаном и Монголией.

По его словам, любые поставки возможны только транзитом.

"Чтобы попасть в Монголию, мы в любом случае вынуждены идти либо через территорию России – через Республику Алтай, либо транзитом через Китай. Несмотря на то что расстояние между странами в отдельных точках составляет порядка 40–55 километров, прямой границы у нас нет", – отмечает он.

Экономист подчеркивает, что это автоматически ведет к удорожанию логистики.

"В результате торговля либо сопровождается дополнительными транзитными издержками, либо требует использования авиационного транспорта, что существенно влияет на конечную стоимость товаров", – говорит Арман Байганов.

Цифровизация как экспортный продукт

Одной из потенциальных точек роста Арман Байганов называет цифровизацию. По его мнению, Казахстан обладает значительным опытом в сфере внедрения цифровых государственных услуг, пенсионных и административных систем, который может быть востребован в Монголии.

"Одной из точек роста может стать цифровизация торговли и государственных услуг. У Казахстана есть практический опыт внедрения электронных госуслуг, пенсионной системы, цифровых административных решений. Этот опыт можно предложить Монголии, в том числе на коммерческой основе. Аналогичный потенциал есть и в IT-секторе: по линии IT Казахстан также может экспортировать свои решения – как для государства, так и для бизнеса", – отмечает эксперт.

Животноводство и обновление племенного фонда

Еще одним направлением сотрудничества экономист считает сельское хозяйство, в частности животноводство. Монголия традиционно сильна в этой сфере, и Казахстан мог бы импортировать определенные виды мясной продукции, а также использовать монгольский опыт и ресурсы для развития собственного сектора.

По его словам, в Казахстане существует проблема обновления племенного фонда. Учитывая схожесть климатических условий Монголии и Северного Казахстана, монгольские породы скота могут успешно адаптироваться и использоваться в отечественном животноводстве.

Горнодобывающий сектор: высокая конкуренция

Говоря о возможных инвестициях, экономист упоминает и горнодобывающую отрасль Монголии. Однако здесь, по его словам, Казахстану придется конкурировать с крупными игроками.

"Инвестиции в горнодобывающий сектор Монголии возможны, но нужно учитывать, что там уже активно работают китайские и российские компании. Их доля достаточно высока, и конкуренция в этом направлении будет серьезной", – отмечает экономист.

В свою очередь эксперт Айбар Олжай Айбар Олжай оценивает перспективы достижения планки в 500 млн долларов более сдержанно. По его словам, при текущем уровне торговли говорить о быстром росте не приходится.

"Сегодня годовой товарооборот между Казахстаном и Монголией составляет порядка 120–130 миллионов долларов. Монголия поставляет нам мясную продукцию, скот, в ограниченных объемах уголь, а мы экспортируем ферросплавы, нефтепродукты и ГСМ", – поясняет он.

Монголия поставляет в Казахстан мясную продукцию, скот и в ограниченных объемах уголь, тогда как Казахстан экспортирует ферросплавы, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы. Чтобы выйти на уровень 500 млн долларов, потребуется не один год.

По оценкам эксперта, даже при пятилетнем горизонте необходимо обеспечить рост товарооборота в четыре-пять раз. Это означает, что в течение ближайших пяти лет торговля должна ежегодно увеличиваться примерно на 33%. Насколько такой темп роста реалистичен, покажет время.

Рынок и структурные ограничения

Эксперт также указывает на структурные ограничения. По его словам, Казахстан постепенно развивает собственное животноводство, поэтому в перспективе может сократить импорт монгольского скота.

"Мы сами достаточно активно развиваем животноводство. Поэтому в будущем объемы импорта скота из Монголии могут снизиться", – отмечает Айбар Олжай.

Кроме того, остается вопрос емкости рынка и логистики.

"У нас нет общей границы, нет сформированного крупного торгового коридора. Логистика остается основным ограничением для резкого роста товарооборота", – говорит эксперт.

Цель есть, но путь к ней долгий

Таким образом, увеличение товарооборота между Казахстаном и Монголией до 500 млн долларов является четко обозначенной целью на уровне правительств. Официальные данные показывают, что за 11 месяцев текущего года объем торговли составил 121,5 млн долларов.

Эксперты сходятся во мнении, что в краткосрочной перспективе достижение этой планки маловероятно. С одной стороны, у Казахстана есть потенциал для экспорта цифровых решений, IT-услуг, аграрной продукции и ветеринарных разработок. С другой – логистические ограничения, отсутствие общей границы и ограниченный объем монгольского рынка существенно сдерживают рост.

В результате отметка в 500 млн долларов выглядит не как результат одного политического заявления, а как долгосрочная цель, достижение которой возможно лишь при условии системной, последовательной и многолетней работы.