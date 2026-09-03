Возможно ли возместить ущерб после потопа на улицах Астаны

Модернизация ливневой канализации в Астане продолжается полным ходом. Последние проливные дожди показали, что без этой работы столица и дальше будет тонуть в огромных лужах. Самый масштабный ливень минувшего лета произошел 23 июля. К следующему году обещают решить проблему затопления района Триатлон парка. Как обстоят дела в других направлениях? И что делать, если ваше имущество пострадало во время городских потопов? Разбирались в этом репортаже.