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Возможно ли возместить ущерб после потопа на улицах Астаны

И куда обращаться в случае такого происшествия?

3 Сентября 2026, 14:05
АВТОР
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BAQ.kz AI 3 Сентября 2026, 14:05
3 Сентября 2026, 14:05
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Фото: BAQ.kz AI

Модернизация ливневой канализации в Астане продолжается полным ходом. Последние проливные дожди показали, что без этой работы столица и дальше будет тонуть в огромных лужах. Самый масштабный ливень минувшего лета произошел 23 июля. К следующему году обещают решить проблему затопления района Триатлон парка. Как обстоят дела в других направлениях? И что делать, если ваше имущество пострадало во время городских потопов? Разбирались в этом репортаже. 

 

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