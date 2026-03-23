С 23 марта 2026 года в 08:00 для всех видов транспорта возобновляется движение на нескольких участках республиканских автодорог, передает BAQ.kz

Открыты следующие участки:

Акмолинская область: от Астаны до границы с Павлодарской областью (участок «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ», км 16 — 200).

Павлодарская область: от границы Акмолинской области до п. Шидерты (участок «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ», км 200 — 254).

Водителям напоминают о необходимости соблюдать ПДД и быть внимательными на дороге. Дополнительную информацию можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр 1403.