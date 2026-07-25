Возврат активов: 29 объектов возводят в области Жетысу

Прокурор области посетил строительство новой школы в поселке Рудничный.

25 Июля 2026, 13:32
АВТОР
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Скриншот видео 25 Июля 2026, 13:32
25 Июля 2026, 13:32
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Фото: Скриншот видео

Прокурор области Жетысу Бауыржан Жумаканов посетил строительную площадку новой школы в поселке Рудничный, возводимую за счет возвращенных государству активов, чтобы лично ознакомиться с качеством и ходом строительства.
 
В ходе рабочей поездки прокурор области ознакомился с планом строительства объекта, осмотрел территорию, оценил темпы выполнения строительно-монтажных работ и заслушал информацию представителей подрядной организации о текущем этапе реализации проекта. Строительство новой школы позволит создать современные и безопасные условия для обучения детей, а также обеспечить жителей поселка качественной образовательной инфраструктурой. 
 
После ввода объекта в эксплуатацию учащиеся смогут продолжить обучение в новом современном здании, соответствующем действующим требованиям. 
 
Прокурор области подчеркнул важность своевременного завершения строительства и качественного выполнения всех работ, отметив, что реализация подобных социальных объектов за счет возвращенных прокурорами государству активов является важным вкладом в развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения. 
 
По итогам поездки ответственным лицам поручено обеспечить завершение строительства в установленные сроки и своевременный ввод школы в эксплуатацию. 
 
Вместе с тем прокурор области обратил внимание на необходимость своевременно сообщать о любых вопросах, препятствующих проведению строительных работ, отметив, что для их оперативного урегулирования будут приняты все предусмотренные законом меры.
 
В области Жетысу за счет средств, возвращенных государству в рамках работы по возврату активов, возводятся и реконструируются 29 социальных и коммунальных объектов общей стоимостью 41,9 млрд теңге.
 
В их числе: 21 объект здравоохранения (фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, медицинские пункты, а также реконструированные объекты здравоохранения), 4 объекта водоснабжения, 4 объекта образования (школы). 
 
На сегодняшний день строительство 20 объектов завершено, оставшиеся 9 находятся на стадии реализации.
 
Прокуратура области на постоянной основе осуществляет сопровождение реализации указанных объектов. Особое внимание уделяется соблюдению сроков строительства, качеству выполняемых работ и своевременному вводу объектов в эксплуатацию, поскольку реализация таких социальных объектов имеет важное значение для развития региона и повышения качества жизни населения.

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