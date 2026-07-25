Возврат активов: 29 объектов возводят в области Жетысу

Прокурор области Жетысу Бауыржан Жумаканов посетил строительную площадку новой школы в поселке Рудничный, возводимую за счет возвращенных государству активов, чтобы лично ознакомиться с качеством и ходом строительства.



В ходе рабочей поездки прокурор области ознакомился с планом строительства объекта, осмотрел территорию, оценил темпы выполнения строительно-монтажных работ и заслушал информацию представителей подрядной организации о текущем этапе реализации проекта. Строительство новой школы позволит создать современные и безопасные условия для обучения детей, а также обеспечить жителей поселка качественной образовательной инфраструктурой.



После ввода объекта в эксплуатацию учащиеся смогут продолжить обучение в новом современном здании, соответствующем действующим требованиям.



Прокурор области подчеркнул важность своевременного завершения строительства и качественного выполнения всех работ, отметив, что реализация подобных социальных объектов за счет возвращенных прокурорами государству активов является важным вкладом в развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения.



По итогам поездки ответственным лицам поручено обеспечить завершение строительства в установленные сроки и своевременный ввод школы в эксплуатацию.



Вместе с тем прокурор области обратил внимание на необходимость своевременно сообщать о любых вопросах, препятствующих проведению строительных работ, отметив, что для их оперативного урегулирования будут приняты все предусмотренные законом меры.



В области Жетысу за счет средств, возвращенных государству в рамках работы по возврату активов, возводятся и реконструируются 29 социальных и коммунальных объектов общей стоимостью 41,9 млрд теңге.



В их числе: 21 объект здравоохранения (фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, медицинские пункты, а также реконструированные объекты здравоохранения), 4 объекта водоснабжения, 4 объекта образования (школы).



На сегодняшний день строительство 20 объектов завершено, оставшиеся 9 находятся на стадии реализации.



Прокуратура области на постоянной основе осуществляет сопровождение реализации указанных объектов. Особое внимание уделяется соблюдению сроков строительства, качеству выполняемых работ и своевременному вводу объектов в эксплуатацию, поскольку реализация таких социальных объектов имеет важное значение для развития региона и повышения качества жизни населения.