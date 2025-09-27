В селе Мугалжар Актюбинской области с населением свыше 1,5 тыс. жителей открыта новая врачебная амбулатория, построенная в соответствии с национальным проектом "Модернизация сельского здравоохранения" и на средства, ранее выделенные из Специального государственного фонда, передаёт BAQ.KZ.

Медицинский объект оказывает амбулаторные услуги, проводит лабораторную диагностику и скрининги. Стоимость проекта – 300 млн тенге. Амбулатория рассчитана на 45 посещений в сутки. Также в регионе на средства Спецгосфонда введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в селе Ногайты Байганинского района, рассчитанный на 40 посещений в день (стоимость – 190 млн тенге), и медицинский пункт в селе Жарма Иргизского района мощностью 25 посещений в сутки (стоимость – 145 млн тенге).

"На стадии завершения находится строительство врачебной амбулатории в селе Маржанбулак Алгинского района, где проживает около 5 тыс. человек", - отметили в правительстве.

Всего в Актюбинской области за счет средств специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов, реализуется 11 проектов в сфере сельского здравоохранения. На сегодняшний день три объекта введены в эксплуатацию, строительство восьми продолжается.