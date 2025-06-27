В Астане прошел уникальный проект, сочетающий в себе национальные ценности и креативную индустрию – "Ұлы дала қолөнершілер керуен көші", передаёт BAQ.KZ.

Проект организован Ассоциацией развития отечественного производства "Хас шебер" при поддержке акимата Астаны. Его главная цель - возрождение традиционных казахских ремесел в современном формате, развитие этнодизайна и поддержка творческой индустрии.

В рамках мероприятия были организованы этно-художественная выставка, ярмарка, показ мод, мастер-классы и лекции для молодежи. Посетители не только покупали эксклюзивные изделия национального колорита, но и наслаждались современной этноодеждой, представленной отечественными дизайнерами.

"Подобные мероприятия повышают интерес населения к национальной культуре и формируют спрос на отечественную продукцию. Мы хотим, чтобы подобные проекты проходили чаще", - говорит член Ассоциации "Хас шебер", мастер рукоделия Жулдызай Бабасова.

В ярмарке приняли участие около 15 мастеров, которые представили одежду, обувь, сумки, украшения и предметы домашнего обихода. Жулдызай Бабасова представила уникальную обувь-кроссовки, мокасины, шлепки, сотканные своими руками.

"Поскольку у меня есть ортопедическая особенность ног, я начала вязать для себя специальную обувь. Теперь это стало моим любимым занятием. Пользуясь качественными нитками и подошвами, я создаю комфортное и оригинальное изделие", - говорит мастер-участник мероприятия.

Еще один дизайнер, участвовавший в проекте – Айгерим Усина. Из фетра изготавливает декоративные изделия и одежду в национальном стиле. По ее словам, ремесло - это особый вид творческой и духовной связи.

"Мое основное направление - авторские изделия. Предлагаю придуманные мной, запатентованные "ханские головные уборы". Несмотря на то, что я давно не занималась войлочным делом, я успела поучаствовать в различных выставках", - говорит дизайнер.

Проект - это не просто разовая мера. По словам организаторов, он нацелен на формирование культуры потребления отечественной продукции, усиление сотрудничества между креативной молодежью и мастерами и модернизацию национального наследия в соответствии с современными требованиями.

"Такую красивую национальную одежду можно носить и в повседневной жизни. Это не только мода, но и возвращение к своим корням, прославление нашей национальной идентичности. Мы, как сообщество "Re. women", полностью поддерживаем эту инициативу", - отметила председатель женского сообщества партии Respublica "Re. women" Сауле Сагди.

По словам организаторов, "Ұлы дала қолөнершілер керуен көші" даст толчок талантливым ремесленникам по всей стране и откроет путь к развитию отечественной творческой индустрии.