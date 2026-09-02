Возвращенные активы направили на аэропорты Павлодара, Аркалыка и Балхаша
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Более 40 млрд тенге из возвращенных государству активов направили на шесть крупных транспортных проектов в регионах Казахстана. Три из них уже завершены. В числе готовых объектов аэропорты Павлодара, Аркалыка и Балхаша.
Всего по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева органы прокуратуры вернули в государственную собственность более 1 трлн тенге. Эти деньги направляют на школы, больницы, спортивные объекты и другую социальную инфраструктуру.
Одним из проектов стала реконструкция аэропорта Павлодара. По данным прокуратуры, его состояние долгое время ограничивало возможности авиасообщения региона.
За счет Специального государственного фонда завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы.
После работ пропускная способность аэропорта выросла с 200 до 300 пассажиров в час.
Еще один проект завершили в Аркалыке. Более трех десятилетий жители города и близлежащих районов не имели полноценного авиасообщения.
22 августа 2026 года здесь закончили строительство нового терминала и реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Работы финансировали за счет возвращенных активов.
Ранее, 1 июня, в эксплуатацию ввели аэропорт Балхаша. По данным ведомства, им ежегодно пользуются тысячи жителей и туристов.
В Главной транспортной прокуратуре подчеркивают, что обновление аэропортов связано не только с самими зданиями и взлетными полосами. Речь идет о безопасности полетов, доступности авиасообщения и развитии регионов.
Прокуратура продолжает контролировать законность реализации транспортных проектов и целевое расходование государственных средств.
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