Аэропорт Аркалыка полностью готов к приему пассажирских самолетов

Строительство аэропорта в Аркалыке завершено. Об этом сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, передает alau.kz.

По его словам, объект прошел необходимые сертификационные процедуры и теперь готов принимать региональные пассажирские самолеты типа CRJ200.

Сертификация проходила в несколько этапов. 3 августа аэропорт получил сертификат службы авиационной безопасности, 18 августа – сертификат «Казаэронавигации» на оказание аэронавигационного обслуживания, а 21 августа – сертификат годности аэродрома.

Работы по строительству аэропорта проводились в соответствии с поручением Главы государства.

Перевозчиком на маршруте станет авиакомпания SCAT, которая победила в соответствующем конкурсе.

Таким образом, после получения последнего сертификата аэропорт Аркалыка готов к обслуживанию региональных пассажирских рейсов.

Напомним, 12 августа 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта официально закрепила за аэропортом Аркалыка код AYK.

Новый терминал вместо аэропорта, закрытого около 30 лет

Аэропорт Аркалыка не функционировал около трех десятилетий. Старое здание было демонтировано, а инфраструктуру пришлось фактически создавать заново.

В рамках проекта построены новый пассажирский терминал, гараж и аварийно-спасательная станция, проведены работы на аэродромной инфраструктуре.

Новый терминал рассчитан на обслуживание до 70 пассажиров в час.

Проект реализован по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученному на IV Национальном курултае. Власти рассчитывают, что возобновление авиасообщения повысит транспортную доступность Аркалыка и прилегающих территорий.

Куда планируют запустить рейсы

Ранее руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Алмаз Есенжолов сообщал, что на первом этапе рассматриваются два направления.

«Он адаптирован под полеты малой авиации для самолетов на 60–70 посадочных мест. На первом этапе планируем запустить рейсы Костанай – Аркалык и Астана – Аркалык», — говорил он.

Также сообщалось о возможности приема Ан-24 и других воздушных судов малой авиации.

Прием крупных пассажирских самолетов Boeing и Airbus на первоначальном этапе не предусматривается.

Сколько могут стоить билеты

Ранее сообщалось, что первые авиарейсы планируют субсидировать. Предварительно стоимость билета оценивалась примерно в 13–15 тысяч тенге в одну сторону.

При этом речь идет именно о ранее озвученных предварительных расчетах. Актуальная стоимость билетов после запуска рейсов может отличаться.

Зачем Аркалыку аэропорт

Аркалык расположен примерно в 550 километрах от Костаная. Поездка наземным транспортом занимает много времени, поэтому восстановление аэропорта должно заметно сократить продолжительность поездок между городами.

Возобновление регулярных авиарейсов также должно повысить транспортную доступность региона для жителей, бизнеса и туристов.

Ранее общая стоимость восстановления аэропорта оценивалась примерно в 9–10 млрд тенге. Изначально на реализацию проекта предполагалось потратить несколько лет, однако сроки были ускорены.

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