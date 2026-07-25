Возвращенные активы: В Алматы проложили водопровод и канализацию
Специалисты закончили строительство километров инженерных сетей — объект уже готовят к сдаче на баланс «Алматы Су».
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Более 2500 жителей микрорайона Кайрат в Турксибском районе Алматы наконец получили доступ к центральному водоснабжению и канализации. Как сообщили в городской прокуратуре, масштабное развитие инфраструктуры удалось профинансировать за счет средств от возвращенных государству активов.
В микрорайоне проложили 21,6 км водопроводных сетей, смонтировали 24,7 км линий канализации, построили 3 новые канализационные насосные станции, заасфальтировали 15,6 км обновленных дорог.
Благодаря проведенным работам у жителей Кайрата решена многолетняя проблема с питьевой водой и водоотведением.
На данный момент все строительно-монтажные процессы полностью завершены. Объект проходит необходимые юридические процедуры перед официальной передачей на баланс коммунального предприятия ГКП «Алматы Су».
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