Возвращенные активы: В Балхаше отремонтировали аэропорт и модернизировали больницу

В Карагандинской области продолжается реализация поручения Президента по использованию возвращённых государству активов. В Балхаше эти средства направили на реконструкцию аэропорта, модернизацию многопрофильной больницы и капитальный ремонт детского реабилитационного центра.

Аким области Ермаганбет Булекпаев во время рабочей поездки в Балхаш посетил обновлённые объекты.

Одним из крупнейших проектов стала модернизация городской больницы, которая обслуживает жителей Балхаша, Приозёрска, посёлка Саяк, а также Шетского и Актогайского районов. Здесь сделали новую пристройку и открыли приёмный покой с отдельными входами для плановой и экстренной госпитализации.

В больнице появились новые операционные и современное оборудование, включая ангиограф, магнитно-резонансный и компьютерный томографы, нейрохирургический микроскоп. Это позволило значительно расширить возможности диагностики и лечения пациентов.

В Балхаше завершён капитальный ремонт детского реабилитационного центра для детей от 0 до 18 лет.

Современное медицинское оборудование поставлено благотворительным фондом «Қазақстан халқына».

В центре появились сенсорная и интерактивная комнаты, кабинеты эрготерапии, гидро- и иммерсионная ванны, соляная и шунгитовая шахты.

Часть оборудования ранее никогда не использовалась в Балхаше.

Центр будет оказывать помощь детям с детским церебральным параличом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, неврологическими нарушениями.

— Сейчас у нас самое современное, новое и эффективное оборудование для лечения детей с инвалидностью. Многие виды оборудования в Балхаше раньше никогда не были представлены. Мы полностью укомплектовали штат, пригласили специалистов из Астаны, обучили местных сотрудников и продолжаем их подготовку, — отметил директор многопрофильной больницы Балхаша Серикбол Тусупбеков.

Преобразования затронули и транспортную инфраструктуру. После масштабной реконструкции вновь заработал аэропорт Балхаша.

С 1 июня он принимает регулярные рейсы из Астаны и Алматы, что делает курортный город более доступным для туристов и жителей региона.

За два с половиной года здесь полностью обновили аэродромную инфраструктуру, реконструировали рулёжную дорожку и перрон, закупили современную технику. При этом удалось сохранить исторический облик здания аэровокзала, построенного ещё в 60-х годах.

Здесь также открылся туристический информационный центр.