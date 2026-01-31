В Казалинском районе Кызылординской области состоялась церемония запуска системы обеспечения чистой питьевой водой в населенном пункте Сарбулак, построенной за счет активов, возвращенных государству, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на генпрокуратуру страны.



В мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента Наурызбай Байқадамов, председатель Кызылординского областного маслихата Мұрат Тлеумбетов, прокурор Казалинского района Мадияр Бекпанов, а также представители общественности.



В рамках реализации проекта к 78 жилым домам села Сарбулак была подведена сервисная сеть, в результате чего жители населенного пункта полностью обеспечены централизованным питьевым водоснабжением.



Ввод в эксплуатацию системы чистого питьевого водоснабжения направлен на улучшение условий проживания населения и повышение качества жизни жителей села.