Возвращенные активы: в Кызылординской области наладили система питьевого водоснабжения

К 78 жилым домам села Сарбулак была подведена сервисная сеть.

АВТОР
Фото: Pixabay.com

В Казалинском районе Кызылординской области состоялась церемония запуска системы обеспечения чистой питьевой водой в населенном пункте Сарбулак, построенной за счет активов, возвращенных государству, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на генпрокуратуру страны.
 
В мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента Наурызбай Байқадамов, председатель Кызылординского областного маслихата Мұрат Тлеумбетов, прокурор Казалинского района Мадияр Бекпанов, а также представители общественности.
 
В рамках реализации проекта к 78 жилым домам села Сарбулак была подведена сервисная сеть, в результате чего жители населенного пункта полностью обеспечены централизованным питьевым водоснабжением.
 
Ввод в эксплуатацию системы чистого питьевого водоснабжения направлен на улучшение условий проживания населения и повышение качества жизни жителей села.

