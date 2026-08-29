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Возвращенных активы: В трех селах ЗКО запущен водопровод за счет

На реализацию проекта из специального фонда выделено 2,1 млрд тенге.

29 Августа 2026, 11:30
АВТОР
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Pixabay.com 29 Августа 2026, 11:30
29 Августа 2026, 11:30
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Фото: Pixabay.com

Прокурор Западно-Казахстанской области Нұрбек Ұласбекұлы совместно с акимом области Нариманом Торегалиевым принял участие в торжественном открытии магистрального водопровода в Каратобинском районе.

Проект реализован за счет активов, возвращенных государству во исполнение поручения Главы Государства.

Новый объект водоснабжения обеспечит питьевой водой свыше 1,5 тыс. жителей сел Толен, Сауле и Каракамыс, а также 9 социальных объектов. 

В целом на реализацию социальных проектов в Западно-Казахстанской области за счет возвращенных активов выделено 17,7 млрд теңге. Из них на сегодня сданы в эксплутатацию 24 объекта на общую сумму 7 млрд теңге. Прокуратура Западно-Казахстанской области продолжит уделять особое внимание целевому и эффективному использованию возвращенных средств, а также качеству реализации проектов.

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