Возвращённые активы: 945 млн тенге выделено на реконструкцию аэропорта Балхаша
На сегодняшний день уже выполнен значительный объем работ.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках исполнения поручений Главы государства по развитию региональных транспортных хабов и повышению безопасности воздушного сообщения Правительством из Специального государственного фонда выделено 945 млн тенге на реконструкцию аэропорта города Балхаш, передаёт BAQ.KZ.
Реконструкция объекта позволит повысить качество обслуживания пассажиров и довести основные параметры воздушной гавани в соответствие с требованиями международных стандартов. Пропускная способность увеличится более чем на 30%.
На сегодняшний день уже выполнен значительный объем работ. Это обустройство кровли основного здания аэропорта и пристроек, монтаж окон, канализации и основной сети водопровода. Также смонтированы канализационно-насосная станция, блочная комплектно-трансформаторная подстанция, система вентиляции и отопительная система.
В настоящий момент ведутся работы по закупу первоочередной аэродромной специальной техники для обслуживания аэропорта. Уже приобретены самоходный трап, аэродромный пожарный автомобиль и топливозаправщик.
Важно отметить, что в рамках реализации Послания Президента в Казахстане ведется комплексная работа по развитию авиационной инфраструктуры, которая включает масштабную модернизацию ведущих аэропортов Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе для превращения их в мультимодальные хабы. Одновременно с этим ведется строительство новых аэропортов в ключевых туристических зонах (Катон-Карагай, Зайсан, Кендирли) и восстановление региональных воздушных гаваней.
Самое читаемое
- Депозит или золото: что выгоднее казахстанцам при высокой базовой ставке?
- Авария на ТЭЦ-2 оставила без света часть Алатауского района Алматы
- К матчу Казахстан – Бельгия в Астане запустят специальные шаттл-автобусы
- Первый российский робот-гуманоид с ИИ упал на презентации в Москве
- Геннадий Головкин: Бокс, как и любой спорт, должен заслужить свое место на Олимпийских играх