В Карагандинской области средства, возвращённые в государственный фонд, направлены на реализацию девяти проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели выделено более 5 млрд тенге. Основной акцент сделан на обеспечение населения качественной питьевой водой, передаёт BAQ.KZ.

Один из показательных примеров — село Колхозное Осакаровского района, где более двадцати лет не было централизованного водоснабжения. Местные жители брали воду из скважин и колодцев, однако уже в ноябре их дома впервые подключат к водопроводу.

"Более 20 лет у нас нет водопровода. Носим воду из скважины. Теперь нам делают новый водопровод — это значительно облегчит наш быт", — рассказала жительница села Ольга Сандалиди.

В областном центре также реализуются масштабные проекты. Один из них — строительство водовода от кольца Терешковой до насосной станции “Вторая зона” в микрорайоне Восток-5. Протяжённость сетей составляет 7 километров. После завершения работ стабильным водоснабжением будут обеспечены более 200 тысяч жителей Майкудука, Нового города и Михайловки.

На средства из специального фонда строятся и новые водопроводные сети в Новой и Старой Тихоновке. В первой прокладывается свыше 20 километров труб, что позволит подключить около 4 тысяч человек. Во второй — строятся ещё 4 километра сетей, обеспечивающих водой 146 домов.

До конца октября подрядчики завершат строительные и монтажные работы, в ноябре проведут гидравлические испытания и дезинфекцию. После этого жители смогут получить технические условия для подключения к системе.

Реализация проектов позволит обеспечить 100-процентный доступ населения Карагандинской области к чистой питьевой воде.

Среди других населённых пунктов, где ведутся работы, — село Актерек Каркаралинского района, Соцгород, Правый и Левый берег, Старый город Темиртау, село Садовое Абайского района, станция Коктенколь (56-й разъезд) и село Алихан Шетского района. Все проекты планируется завершить до конца года.