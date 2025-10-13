Возврат активов: 2,2 млрд тенге направлены на водоснабжение сёл Кызылординской области
Миллиарды возвращённых тенге обеспечат водой шесть сёл.
Обеспечение населения страны качественной питьевой водой остаётся одной из важнейших задач, поставленных Главой государства перед Правительством, передает BAQ.KZ.
В этом направлении предпринимаются конкретные шаги: более 2 миллиардов тенге было выделено из Специального государственного фонда на реализацию масштабных проектов в Кызылординской области.
Средства направлены на строительство шести новых объектов водоснабжения в Аральском и Казалинском районах, где проживает около двух тысяч человек. Речь идёт о селах Тастубек, Еримбетжага, Шакен, Шили, Шитубек и Сарбулак. Эти населённые пункты долгое время сталкивались с дефицитом чистой воды, и реализация новых проектов позволит существенно улучшить качество жизни местных жителей.
В рамках работ предусмотрено не только подключение к системам группового водоснабжения, но и строительство современных внутрипоселковых сетей. Это создаст устойчивую инфраструктуру, которая обеспечит стабильный доступ к чистой воде на долгие годы вперёд.
Согласно планам, все объекты будут полностью построены и введены в эксплуатацию до конца 2025 года.
