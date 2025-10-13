Обеспечение населения страны качественной питьевой водой остаётся одной из важнейших задач, поставленных Главой государства перед Правительством, передает BAQ.KZ.

В этом направлении предпринимаются конкретные шаги: более 2 миллиардов тенге было выделено из Специального государственного фонда на реализацию масштабных проектов в Кызылординской области.

Средства направлены на строительство шести новых объектов водоснабжения в Аральском и Казалинском районах, где проживает около двух тысяч человек. Речь идёт о селах Тастубек, Еримбетжага, Шакен, Шили, Шитубек и Сарбулак. Эти населённые пункты долгое время сталкивались с дефицитом чистой воды, и реализация новых проектов позволит существенно улучшить качество жизни местных жителей.

В рамках работ предусмотрено не только подключение к системам группового водоснабжения, но и строительство современных внутрипоселковых сетей. Это создаст устойчивую инфраструктуру, которая обеспечит стабильный доступ к чистой воде на долгие годы вперёд.

Согласно планам, все объекты будут полностью построены и введены в эксплуатацию до конца 2025 года.