В области Жетісу продолжается масштабная работа по развитию жизненно важной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.со сссылкой на пресс-службу правительства.

По поручению Президента страны и в рамках государственной политики по улучшению условий жизни в регионах, из Специального государственного фонда, сформированного за счёт возвращённых активов, выделено порядка 480 миллионов тенге на развитие системы водоснабжения в сельской местности.

Средства направлены на реализацию проектов в двух населённых пунктах: в селе Коныр Алакольского района планируется строительство 17 километров новых водопроводных сетей, а в селе Умтыл Каратальского района — 4,8 километра. В результате более тысячи жителей получат стабильный доступ к качественной питьевой воде, что существенно повысит уровень комфорта и санитарных условий в этих населённых пунктах.

Это лишь часть более широкой программы: в 2025 году в Жетысу реализуется сразу 18 проектов по строительству и реконструкции водопроводных сетей. Основная цель — охватить централизованным водоснабжением 99,9% всех сельских населённых пунктов области. К концу года планируется обеспечить водой 329 сёл, где проживают около 697 тысяч человек.