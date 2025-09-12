Возврат активов: 5,6 млрд тенге направлены на медицину в области Абай
Новые больницы, МРТ и современное оборудование
В Казахстане продолжается реализация проектов за счёт возвращённых в страну незаконно выведенных активов, передает BAQ.KZ.
По поручению Президента страны, 5,6 млрд тенге из Специального государственного фонда направлены на строительство и оснащение медицинских объектов в Абайской области.
В селе Урджар уже ведётся строительство дополнительного корпуса многопрофильной центральной районной больницы. Объект будет оснащён современной медицинской техникой, что позволит повысить качество и доступность медуслуг для сельских жителей.
В городе Аягоз на эти средства также возводят дополнительный корпус ЦРБ, в котором планируется установить магнитно-резонансный томограф — важный шаг в сторону повышения диагностических возможностей местной системы здравоохранения.
Ожидается, что все объекты будут сданы в эксплуатацию уже в этом году. Реализация проектов позволит расширить охват населения своевременной и квалифицированной медицинской помощью.
Ранее, в рамках аналогичной инициативы, 2,6 млрд тенге были направлены на строительство психоневрологического медико-социального учреждения в городе Семей на 100 мест.
Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана, государство продолжает системную работу по модернизации здравоохранения.
На сегодняшний день в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" уже построено 540 объектов.
