В Ордабасинском районе сегодня состоялось торжественное открытие новой музыкальной школы искусств, рассчитанной на 300 ученических мест, передает BAQ.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Учреждение построено за счёт возвращённых государству активов и стало одним из первых социальных проектов, реализованных в рамках поручений Главы государства.

На открытии присутствовали заместитель Генерального прокурора Габит Садырбеков, прокурор Туркестанской области Мурат Тлеубердиев, первый заместитель акима региона Зулфухар Жолдасов, а также представители местных органов власти и общественности. Гости отметили, что запуск школы является важным шагом в развитии культурной инфраструктуры Южного Казахстана.

Новый объект соответствует современным образовательным стандартам и оснащён специальными кабинетами для обучения игре на домбре, кобызе, фортепиано и других музыкальных инструментах. Созданные условия позволят юным талантам получать качественное музыкальное образование и готовиться к участию в международных конкурсах.

Габит Садырбеков подчеркнул, что строительство велось в ускоренные сроки. "Мы заложили капсулу времени весной, и уже через восемь месяцев школа полностью готова. Это показатель эффективной работы и грамотного подхода к реализации социальных проектов", — сказал он.

По информации Правительства, за счёт возвращённых активов по стране реализуется 434 социальных объекта, из них 30 — в Туркестанской области. Эти проекты направлены на укрепление социальной инфраструктуры, повышение доступности образования и улучшение качества жизни населения.