На электронной платформе E-Qazyna успешно прошли торги по реализации возвращённых активов. Были проданы наручные часы и коллекционные монеты на общую сумму свыше 117 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

30 и 31 июля 2025 года на платформе E-Qazyna состоялись аукционные торги, организованные ТОО "Компания по управлению возвращёнными активами". В рамках торгов были реализованы 14 эксклюзивных наручных часов и коллекционные монеты "Бата", "Беташар" и "Сүйіндір".

Общая сумма проданных лотов составила 117 680 040 тенге. Часы, несмотря на то что были в употреблении, прошли тщательную предпродажную подготовку, что позволило представить их на торгах в достойном состоянии и добиться высокой оценки со стороны покупателей.

Стартовая стоимость всех лотов составляла 102,5 млн тенге, итоговая сумма сделок превысила её на 14,7%, что свидетельствует об эффективной стратегии реализации активов.

Торги проводились в открытом онлайн-формате. По завершении торгов между продавцом и победителями будут заключены договоры купли-продажи. Передача активов состоится только после полной оплаты.

Вырученные средства поступят в Специальный государственный фонд, из которого финансируются проекты в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры и поддержки социально уязвимых граждан.