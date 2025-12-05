Генеральный прокурор РК Берик Асылов в интервью газете "Казахстанская правда" рассказал о текущих преобразованиях в системе прокуратуры и реализации принципа "Закон и порядок", закреплённого указом Президента, передает BAQ.KZ.

По словам Асылова, основная цель реформ — повышение социальной защищённости граждан, обеспечение правопорядка и защита собственности. В центре внимания — человекоцентричный подход: органы прокуратуры работают на обеспечение реальной защиты прав населения, включая социальную сферу, трудовые и жилищные отношения, здравоохранение и экологию.

Защита прав детей и работников

"В зоне повышенного внимания находятся социальная сфера, трудовые и жилищные отношения, здравоохранение, вопросы экологии и, главное, соблюдение прав тех, кто в силу разных обстоятельств не может самостоятельно защищать свои законные интересы", — отметил Генпрокурор.

Взыскано более 2 млрд тенге долгов по зарплате;

Погашены алиментные долги на сумму свыше 15 млрд тенге;

Восстановлены права на жильё более 2 тыс. воспитанников детских домов;

Более 8 тыс. алиментщиков трудоустроены совместно с органами занятости.

"Поддержка законного предпринимательства, в том числе защита инвесторов, имеет мультипликативный эффект для всей экономики", — подчеркнул Берик Асылов.

По линии бизнеса и инвесторов был введён прокурорский фильтр для защиты инвесторов от необоснованных проверок и действий госорганов.

Сопровождение прокуратуры позволило реализовать более 200 проектов на сумму 3 трлн тенге, создав свыше 15 тыс. рабочих мест;

Прокуроры сопровождают около 2 тыс. инвесторов с вложениями более 76 трлн тенге.

Возврат незаконно выведенных активов

Более 1,3 трлн тенге возвращено в государственную собственность;

Строительство сотен объектов социальной инфраструктуры: медицинских и образовательных учреждений, спорткомплексов, водоснабжения и аэропортов.

Цифровизация и борьба с киберпреступностью

"Сейчас во всем мире идет тенденция роста кибермошенничества. Мы активно внедряем цифровые решения для противодействия ему", — сказал Асылов.

Создано несколько IT-платформ с элементами ИИ для выявления разыскиваемых лиц и кибермошенников;

Заблокировано 2,3 млрд тенге попыток хищения через кибермошенничество;

Внедрены системы Crypto Trace и ProkAi для выявления наркопреступников;

Платформа "Цифровой надзор" фиксирует цифровые следы нарушителей и интегрирована с видеокамерами и дронами.

Противодействие буллингу и защита школьников

В Алматинской области на платформе Kundelik ведётся профилактическая работа против буллинга и кибербуллинга;

Дети могут напрямую обращаться в прокуратуру через QR-код.

Поддержка граждан и открытость

"Мы стараемся чаще выходить в общество, чтобы узнавать об острых вопросах и помогать людям напрямую", — отметил Асылов.

Личные приёмы посетили более 63 тыс. человек, консультации через проекты "Правовая аптека", "Народный юрист" и "Приёмная на колесах" охватили свыше 150 тыс. граждан;

Проводится профилактическая работа среди молодёжи по борьбе с наркоманией.

Берик Асылов подчеркнул, что прокуратура действует в рамках стратегии Президента по построению Справедливого Казахстана, сочетая человекоцентричный подход с цифровыми инструментами для защиты прав граждан и развития экономики.