Возврат активов, поддержка инвесторов и борьба с буллингом — Берик Асылов о реформе прокуратуры
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Генеральный прокурор РК Берик Асылов в интервью газете "Казахстанская правда" рассказал о текущих преобразованиях в системе прокуратуры и реализации принципа "Закон и порядок", закреплённого указом Президента, передает BAQ.KZ.
По словам Асылова, основная цель реформ — повышение социальной защищённости граждан, обеспечение правопорядка и защита собственности. В центре внимания — человекоцентричный подход: органы прокуратуры работают на обеспечение реальной защиты прав населения, включая социальную сферу, трудовые и жилищные отношения, здравоохранение и экологию.
Защита прав детей и работников
"В зоне повышенного внимания находятся социальная сфера, трудовые и жилищные отношения, здравоохранение, вопросы экологии и, главное, соблюдение прав тех, кто в силу разных обстоятельств не может самостоятельно защищать свои законные интересы", — отметил Генпрокурор.
-
Взыскано более 2 млрд тенге долгов по зарплате;
-
Погашены алиментные долги на сумму свыше 15 млрд тенге;
-
Восстановлены права на жильё более 2 тыс. воспитанников детских домов;
-
Более 8 тыс. алиментщиков трудоустроены совместно с органами занятости.
"Поддержка законного предпринимательства, в том числе защита инвесторов, имеет мультипликативный эффект для всей экономики", — подчеркнул Берик Асылов.
По линии бизнеса и инвесторов был введён прокурорский фильтр для защиты инвесторов от необоснованных проверок и действий госорганов.
Сопровождение прокуратуры позволило реализовать более 200 проектов на сумму 3 трлн тенге, создав свыше 15 тыс. рабочих мест;
Прокуроры сопровождают около 2 тыс. инвесторов с вложениями более 76 трлн тенге.
Возврат незаконно выведенных активов
Более 1,3 трлн тенге возвращено в государственную собственность;
Строительство сотен объектов социальной инфраструктуры: медицинских и образовательных учреждений, спорткомплексов, водоснабжения и аэропортов.
Цифровизация и борьба с киберпреступностью
"Сейчас во всем мире идет тенденция роста кибермошенничества. Мы активно внедряем цифровые решения для противодействия ему", — сказал Асылов.
Создано несколько IT-платформ с элементами ИИ для выявления разыскиваемых лиц и кибермошенников;
Заблокировано 2,3 млрд тенге попыток хищения через кибермошенничество;
Внедрены системы Crypto Trace и ProkAi для выявления наркопреступников;
Платформа "Цифровой надзор" фиксирует цифровые следы нарушителей и интегрирована с видеокамерами и дронами.
Противодействие буллингу и защита школьников
В Алматинской области на платформе Kundelik ведётся профилактическая работа против буллинга и кибербуллинга;
Дети могут напрямую обращаться в прокуратуру через QR-код.
Поддержка граждан и открытость
"Мы стараемся чаще выходить в общество, чтобы узнавать об острых вопросах и помогать людям напрямую", — отметил Асылов.
Личные приёмы посетили более 63 тыс. человек, консультации через проекты "Правовая аптека", "Народный юрист" и "Приёмная на колесах" охватили свыше 150 тыс. граждан;
Проводится профилактическая работа среди молодёжи по борьбе с наркоманией.
Берик Асылов подчеркнул, что прокуратура действует в рамках стратегии Президента по построению Справедливого Казахстана, сочетая человекоцентричный подход с цифровыми инструментами для защиты прав граждан и развития экономики.
Самое читаемое
- Землетрясение почувствовали жители Алматы
- Президент утвердил новый порядок госконтроля: что ждёт школы и детские учреждения
- 12-летний школьник избил водителя автобуса в Шымкенте
- Казахстан увеличивает золотые резервы: Что происходит в отрасли и какие проекты запустят к 2026 году
- В Актобе мужчину приговорили к 20 годам за убийство начальника поезда