В селе Караой Таласского района Жамбылской области завершено строительство важного социального объекта в сфере водоснабжения, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Проект был реализован за счёт активов, возвращённых органами прокуратуры, и стал одним из наиболее значимых инфраструктурных достижений региона.

В торжественной церемонии открытия нового водозаборного сооружения и водопроводных сетей приняли участие прокурор области Берик Абилов, аким района, представители общественности, старейшины и почётные жители. Для села это событие имеет особое значение: впервые за почти век жители получили доступ к централизованной системе подачи качественной питьевой воды.

Объект введён в эксплуатацию уже с ноября текущего года, что стало важным шагом на пути улучшения качества жизни местных жителей. Новый водопровод решает одну из самых острых социальных проблем, с которой сельчане сталкивались десятилетиями.

Жители Караоя выразили искреннюю благодарность государственным органам и всем, кто был причастен к реализации проекта. По словам сельчан, доступ к чистой воде — это не только комфорт, но и основа для устойчивого развития села, улучшения здоровья населения и повышения уровня благополучия.

Правительство, в свою очередь, продолжает продвигать проекты социальной направленности. На сегодняшний день одобрено финансирование более 420 объектов в сферах здравоохранения, образования, спорта и водоснабжения, что свидетельствует о системной работе по развитию регионов.