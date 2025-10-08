Одно из украшений, изъятых у казахстанских олигархов в рамках программы возврата незаконно выведенных активов, наконец обрело нового владельца, передает BAQ.KZ. 8 октября с электронных торгов ушло золотое колье итальянского бренда FOPE с бриллиантами и жемчугом. Украшение продали по стартовой цене — 4 млн 690 тыс. тенге.

Новый хозяин внёс гарантийный взнос в размере 703,5 тыс. тенге. По данным портала госзакупок, это колье пытались продать более полугода. Изначально его оценили в 6,7 млн тенге, однако желающих заплатить такую сумму не нашлось. Повторные торги в апреле также не увенчались успехом — цену снизили до 5 млн 695 тыс., но покупатель не объявился. Теперь украшение — с шестью крупными жемчужинами и 192 бриллиантами общим весом 3,5 карата — наконец сменило владельца, потеряв в цене почти два миллиона тенге.

Описание лота: колье из жёлтого золота 750-й пробы, масса — 111 граммов, бренд — FOPE. Украшение было изъято у неизвестного казахстанского олигарха, чьё имущество вошло в перечень активов, возвращённых в пользу государства.