Жители сёл Лесное и Берёзовка Фёдоровского района Костанайской области получили доступ к качественной питьевой воде благодаря завершению строительства новых систем водоснабжения, передает BAQ.KZ.

Проект реализован за счёт активов, возвращённых государству органами прокуратуры, что позволило направить средства на решение важной социальной задачи.

Ввод в эксплуатацию современных водопроводных сетей стал значимым событием для местных жителей. Теперь семьи в двух населённых пунктах имеют стабильный доступ к чистой воде, что существенно улучшает условия жизни и повышает уровень санитарной безопасности. Проект стал важным шагом в развитии социальной инфраструктуры региона, где подобные инициативы ранее реализовывались ограниченными темпами.

Общая протяжённость нового водопровода составила 38 километров. Это позволило обеспечить водой 284 дома, что напрямую повлияло на качество жизни сотен сельчан. Местные жители отмечают, что доступ к устойчивому водоснабжению был одной из главных потребностей на протяжении многих лет.

В Костанайской области сегодня реализуются 25 социальных проектов, финансируемых за счёт возвращённых государству активов. Они охватывают сферы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и образования. Такой подход позволяет направлять изъятые средства на решение насущных проблем регионов и развитие социальной инфраструктуры.

Реализация проектов водоснабжения в Лесном и Берёзовке стала примером эффективного использования возвращённых активов и демонстрирует, как государственные инициативы могут приносить ощутимую пользу населению.