В Кокшетау завершается строительство многофункционального спортивно-культурного комплекса, реализация которого осуществляется в рамках поручений Главы государства по развитию социальной инфраструктуры, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет по возврату активов Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан.

На строительство объекта из Специального государственного фонда было выделено 12,6 млрд тенге. Комплекс станет современным центром для занятий спортом и проведения культурных мероприятий, отвечающим международным стандартам.

В спортивной части комплекса предусмотрены залы для бокса, борьбы, тяжёлой атлетики и кроссфита, оснащённые сертифицированным оборудованием олимпийского уровня, что позволит проводить соревнования республиканского и мирового масштаба по версии IBA. На территории также будут расположены два футбольных поля, поле для метания ядра и копья, игровые и тренировочные зоны, универсальные спортивные площадки и легкоатлетическая зона. Особое внимание уделено маломобильным группам населения — предусмотрено специальное оснащение для их комфортного посещения.

Дополнительно планируется открытие универсального спортивного зала со скалодромом и башней для пожарно-прикладных видов спорта, где смогут повышать квалификацию учащиеся Академии гражданской защиты МЧС РК. Культурная составляющая комплекса представлена залом на 650 мест с современными мультимедийными системами, предназначенным для проведения массовых мероприятий.

На объекте уже завершены основные строительные работы, ведётся внутренняя отделка, благоустройство и подведение инженерных сетей. Общая готовность комплекса составляет 85%, ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Реализация проекта обеспечит круглогодичный доступ к современным спортивным объектам и повысит вовлечённость населения всех категорий в занятия спортом и здоровый образ жизни.