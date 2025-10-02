Возврат активов: В Уральске открыли новую школу для одарённых детей
Правительством было выделено 2,8 миллиарда тенге.
В Уральске распахнула двери новая специализированная областная школа-лицей №8 для одарённых детей — современное образовательное учреждение, построенное вместо ветхого здания 1952 года постройки, передает BAQ.KZ.
Открытие школы стало ярким примером реализации поручения Президента Республики Казахстан по улучшению условий обучения и обеспечению равного доступа к качественному образованию.
Проект профинансирован за счёт возвращённых государству средств — из Специального государственного фонда Правительством было выделено 2,8 миллиарда тенге на строительство. Эти деньги стали основой для создания не просто нового здания, а полноценной образовательной среды, где всё продумано для развития талантливых школьников.
Новое здание школы рассчитано на 400 учащихся и оснащено современными учебными кабинетами, лабораториями и пространствами для творческого и интеллектуального роста. Открытие школы стало важным шагом на пути к формированию равных возможностей для всех детей страны, вне зависимости от региона их проживания.
