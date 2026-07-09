Возврат НДС за 10 дней: как цифровые технологии меняют налоговую систему Казахстана
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В Республике Казахстан развивается цифровая платформа, которая меняет подход к работе органов государственных доходов. Информационная система Smart Data Finance объединяет большие массивы налоговых, таможенных и других государственных данных, позволяя быстрее анализировать информацию и принимать решения на основе цифровых технологий.
Платформа работает как единая аналитическая система, где консолидируются данные из различных источников. В рамках проекта уже реализованы 13 функциональных подсистем, 107 интеграционных взаимодействий с информационными системами и 12 сервисов передачи данных. К Smart Data Finance подключены 36 государственных органов, банков второго уровня и других организаций.
Объем обрабатываемой информации превышает 2,3 петабайта. В основе системы лежат технологии Big Data, которые позволяют не просто хранить данные, а находить взаимосвязи, анализировать экономическую активность и выявлять потенциальные риски.
Одним из ключевых инструментов платформы стал единый цифровой профиль налогоплательщика. Он формируется на основе комплексного анализа информации о деятельности физических и юридических лиц и помогает органам государственных доходов принимать более точные решения.
Контроль и предупреждение нарушений
Использование цифровых технологий меняет сам подход к налоговому контролю. Теперь внимание в первую очередь сосредотачивается на операциях, которые имеют признаки повышенного риска.
Такой риск-ориентированный подход позволяет не создавать дополнительную нагрузку для добросовестного бизнеса, а направлять контрольные меры на случаи, требующие дополнительной проверки.
Анализ данных из разных информационных систем уже позволил выявлять случаи возможного занижения выручки и нарушения кассовой дисциплины. Это помогает своевременно принимать меры и обеспечивать дополнительные поступления в государственный бюджет.
НДС
Одним из практических примеров работы Smart Data Finance стал пилотный проект "Цифровой НДС" с использованием цифрового тенге при возврате налога на добавленную стоимость экспортерам.
Автоматизация процессов позволила сократить срок возврата НДС с 55 до 10 рабочих дней. Кроме того, система позволяет учитывать изменения законодательства и поддерживает продление пилотного проекта до конца 2026 года.
При создании платформы особое внимание уделили защите информации. Smart Data Finance прошла испытания Государственной технической службы на соответствие требованиям информационной безопасности и подтвердила готовность к эксплуатации.
Smart Data Finance становится одним из ключевых элементов цифровой трансформации органов государственных доходов. Платформа объединяет данные, ускоряет процессы, помогает эффективнее управлять налоговыми рисками и создает условия для более удобного взаимодействия государства и бизнеса.
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