В своем Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул важность эффективного использования земельных ресурсов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минсельхоз.

"Стратегическим ресурсом, который должен работать на развитие страны и благополучие всех граждан, безусловно, является земля. Мною была инициирована масштабная работа по изъятию неиспользуемых и незаконно полученных земель сельхозназначения с их последующим перераспределением. Земля не должна оставаться без хозяина, землю нужно выдавать только тем, кто осознает её ценность", — отметил Президент.

В рамках данного поручения в 2025 году Министерство сельского хозяйства досрочно выполнило план по возврату земель, которые не использовались по назначению или были предоставлены с нарушением закона. Работа велась системно на республиканском, областном и районном уровнях. Для контроля были созданы Республиканская комиссия по перераспределению земель и областные межведомственные рабочие группы.

В течение года прошло 3 заседания республиканской комиссии и 42 заседания областных рабочих групп, на которых обсуждались результаты проверок и дальнейшие шаги. Проверки охватили 2,2 млн гектаров: выданы 1 286 предписаний на 1,8 млн га, по 281,4 тыс. га продолжаются судебные процессы, а 464,7 тыс. га ранее неиспользуемых земель начали осваивать сами землепользователи.

Из возвращённых земель 704,7 тыс. га уже переданы населению: 176,6 тыс. га — общественные пастбища, 528,1 тыс. га — через конкурс среди сельхозтоваропроизводителей. Комиссии "Жер Аманаты" и партии "AMANAT" обеспечили прозрачность процесса и участие общественности.