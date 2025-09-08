Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева прокомментировала предложения Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученные в Послании народу Казахстана. Глава государства предложил перейти на однопалатный парламент и перейти к выборам только по партийным спискам, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Смышляевой, это решение должно пройти широкое обсуждение.

"Впереди год обсуждения. Я думаю, что впереди год очень интересной дискуссии. Планирую активно участвовать в ней вместе с экспертным сообществом и надеюсь, что она будет продуктивной и содержательной", – отметила депутат.

Она подчеркнула, что речь идёт об эволюционном процессе, отражающем рост вовлеченности граждан в управление государством.

"Наше общество эволюционирует. Я давно работаю в представительской ветке власти и вижу, как люди становятся более активными в принятии решений. Поэтому глава государства и обозначил, что мы готовы к более демократической форме управления", – сказала Смышляева.

Депутат добавила, что ключевым станет не сам отказ от одномандатников, а внутренняя работа политических партий.

"Вопрос не в том, какой будет парламент, а в том, какая будет партийная система. Если партии будут открыто проводить внутрипартийные процедуры, например праймериз, то по уровню демократичности это не уступает выборам по одномандатным округам. Здесь многое зависит от прозрачности партий и качества отбора кандидатов", – подчеркнула она.

По её словам, доверие избирателей напрямую будет зависеть от того, насколько открытым станет процесс формирования списков.